खराब मौसम के कारण लखनऊ में उतरे काठमांडू-वाराणसी जा रहे 4 विमान, जानिए फिर क्या हुआ
सोमवार सुबह काठमांडू और वाराणसी का सफर करने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। खराब मौसम के चलते इन दोनों शहरों के लिए जा रही 4 उड़ानों को अचानक लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। हांगझोऊ, दुबई, बेंगलुरु और दिल्ली से आ रही इन उड़ानों के यात्रियों को अपनी तय मंजिल के बजाय चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा।
सभी उड़ानें फिर से शुरू हुईं
गनीमत रही कि हालात जल्द ही सुधर गए। हांगझोऊ से आ रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान और दुबई से आई फ्लाईदुबई की उड़ान दोनों ही उसी सुबह बाद में काठमांडू के लिए रवाना हो गईं। वहीं, बेंगलुरु और दिल्ली से आ रही इंडिगो की 2 उड़ानें भी लखनऊ में कुछ देर इंतजार करने के बाद वाराणसी के लिए अपनी आगे की यात्रा कर पाईं। भले ही इन यात्रियों के लिए सोमवार की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रही हो, लेकिन अंततः सभी अपनी मंजिलों तक सही-सलामत पहुंच गए।