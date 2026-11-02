खराब मौसम के कारण लखनऊ में उतरे काठमांडू-वाराणसी जा रहे 4 विमान, जानिए फिर क्या हुआ

गनीमत रही कि हालात जल्द ही सुधर गए। हांगझोऊ से आ रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान और दुबई से आई फ्लाईदुबई की उड़ान दोनों ही उसी सुबह बाद में काठमांडू के लिए रवाना हो गईं। वहीं, बेंगलुरु और दिल्ली से आ रही इंडिगो की 2 उड़ानें भी लखनऊ में कुछ देर इंतजार करने के बाद वाराणसी के लिए अपनी आगे की यात्रा कर पाईं। भले ही इन यात्रियों के लिए सोमवार की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रही हो, लेकिन अंततः सभी अपनी मंजिलों तक सही-सलामत पहुंच गए।