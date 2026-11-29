मिजोरम: ऐजावल चिड़ियाघर में सुरक्षा पर बड़ा सवाल, बाड़े से भागे 4 भालुओं ने कर्मचारी को बनाया शिकार
मिजोरम के ऐजावल चिड़ियाघर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां 4 भालू बाड़े की बाड़ के नीचे खुदाई करके बाहर निकल आए और चिड़ियाघर के 44 वर्षीय कर्मचारी सी लालरमसांगा पर हमला कर दिया। लालरामसांगा एक सेरो के लिए पिंजरा लाने गए थे। वह सेरो पहले अपने बाड़े से भाग गया था और उसे पकड़कर वहीं रखा गया था। तभी अचानक भालुओं ने उन पर हमला कर दिया।
मिजोरम के मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच के आदेश दिए
उनके साथ काम करने वाले लोगों ने लालरामसांगा की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भालुओं के पास ही होने की वजह से वे उन तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने फौरन सुरक्षा को देखते हुए उन भालुओं को मारने का आदेश दे दिया। इस घटना ने चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़ों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के चलते मिजोरम के वन मंत्री ने चिड़ियाघर का दौरा किया और मुख्यमंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत विभागीय जांच का आदेश दिया है और चिड़ियाघर प्रशासन से सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक योजना बनाने को भी कहा है।