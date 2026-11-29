उनके साथ काम करने वाले लोगों ने लालरामसांगा की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भालुओं के पास ही होने की वजह से वे उन तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने फौरन सुरक्षा को देखते हुए उन भालुओं को मारने का आदेश दे दिया। इस घटना ने चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़ों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के चलते मिजोरम के वन मंत्री ने चिड़ियाघर का दौरा किया और मुख्यमंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत विभागीय जांच का आदेश दिया है और चिड़ियाघर प्रशासन से सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक योजना बनाने को भी कहा है।