विप्रो की पूर्व कर्मचारी ने सहकर्मी पर लगाया धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप देश Jun 03, 2026

एक पूर्व विप्रो कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कंपनी के पुणे ऑफिस में उसके एक सहकर्मी ने उस पर इस्लाम में धर्मांतरण करने और संबंध बनाने का दबाव डाला। उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत की, तो कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उस पर उल्टा आरोप लगा दिया गया और अगस्त 2025 में एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। हिंदू जनजाग्रुति समिति (HJS) की तरफ से बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मामला उजागर होने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने विप्रो को 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भी भेजा है।