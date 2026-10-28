"कुछ बार ही मुलाकात हुई थी", पूर्व जज ने सौरभ दास के बारे में कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कहा है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक सदस्यों में से एक सौरभ दास को मेंटर नहीं किया। यह बात पिछले साल एक दिवाली पार्टी की उनकी एक साथ तस्वीर सामने आने के बाद उड़ी अफवाहों के बावजूद कही गई है।
कौल ने साफ किया कि उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं और उस समय दास खबरों में भी नहीं थे।
कौल ने दास को सलाह दी थी कि वो नरम भाषा का इस्तेमाल करें
कौल ने बताया कि वे सौरभ से बस कुछ ही बार मिले थे। एक बार उन्होंने दास को थोड़ा नरम होकर बात करने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि यह बातचीत के तरीके में पीढ़ी का फर्क जैसा लगता था। हालांकि, कौल ने उन्हें कोई औपचारिक गाइडेंस देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बातचीत को असली मेंटरशिप समझ लिया जाए।
दास CJP से जुड़े, NEET लीक का विरोध किया
सौरभ दास, जो कभी कानूनी मामलों के पत्रकार थे, अब CJP आंदोलन के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ गए हैं। हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग और NEET पेपर लीक के खिलाफ अपने एक्टिविज्म से काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इसी पेपर लीक के मामले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।