"कुछ बार ही मुलाकात हुई थी", पूर्व जज ने सौरभ दास के बारे में कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कहा है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक सदस्यों में से एक सौरभ दास को मेंटर नहीं किया। यह बात पिछले साल एक दिवाली पार्टी की उनकी एक साथ तस्वीर सामने आने के बाद उड़ी अफवाहों के बावजूद कही गई है।

कौल ने साफ किया कि उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं और उस समय दास खबरों में भी नहीं थे।