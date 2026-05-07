राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, 980 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप

104 टेंडर और 980 करोड़ रुपये की धांधली

जांच में दावा किया गया है कि पद्मचंद जैन और महेश मित्तल ने 2021 और 2023 के बीच नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 104 सरकारी टेंडरों में धांधली की। इन टेंडरों की कुल कीमत करीब 980 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जोशी और अग्रवाल दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन सौदों का 4 प्रतिशत रिश्वत के तौर पर लिया। यह भी बता दें कि पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जोशी को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस समय पुख्ता सबूतों की कमी की वजह से उन्हें जमानत मिल गई थी।