पंजाब: युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव पर जानलेवा हमला, सियासी रंजिश का आरोप
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पंजाब युवा कांग्रेस के महासचिव रह चुके जगजोत सिंह पर लुधियाना में हमला किया गया। यह घटना तब हुई जब वे अपनी मां और छोटे बेटे के साथ घर लौट रहे थे।
कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर कई गोलियां चलाईं और कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया। गंभीर चोटें लगने के बावजूद, सिंह किसी तरह खुद को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब रहे।
जगजोत सिंह को राजनीतिक रंजिश का शक
जगजोत सिंह को लगता है कि इस हमले के पीछे पुरानी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह घटना उन्हें उनके घर पर हुए पिछले हमले की याद दिलाती है, जिसमें भी गोलीबारी हुई थी।
उनकी मां ने भी जानकारी दी कि हमलावर गोली चलाने से पहले उनके कितने करीब आ गए थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और इस घटना ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।