पंजाब: युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव पर जानलेवा हमला, सियासी रंजिश का आरोप

जगजोत सिंह को लगता है कि इस हमले के पीछे पुरानी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह घटना उन्हें उनके घर पर हुए पिछले हमले की याद दिलाती है, जिसमें भी गोलीबारी हुई थी।

उनकी मां ने भी जानकारी दी कि हमलावर गोली चलाने से पहले उनके कितने करीब आ गए थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और इस घटना ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।