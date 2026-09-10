पंजाब के पूर्व मंत्री भगत चुन्नी लाल का 93 वर्ष की आयु में निधन

देश के बंटवारे के बाद जब उनका परिवार सियालकोट (अब पाकिस्तान में है) से जालंधर आया, तब से लाल का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वे 1997, 2007 और 2012 में विधायक रहे। उन्होंने पहली बार 1997 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता और फिर 2012 में जालंधर पश्चिम से चुनाव लड़ा। वे पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे और उनके पास स्थानीय सरकार, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसे अहम विभाग भी थे। राजनीति उनके परिवार में गहराई तक बसी हुई है। उनके बेटे मोहिंदर ने अप्रैल 2023 में भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी (AAP) का दामन थाम लिया था और अब वे खुद मंत्री हैं।