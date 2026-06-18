पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ व्हाट्सऐप पर 7.8 करोड़ रुपये की ठगी, 4 करोड़ रुपये जब्त देश Jun 18, 2026

पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल इस हफ्ते एक साइबर घोटाले में 7.8 करोड़ रुपये गंवा बैठे। हैकर्स ने उनका व्हाट्सऐप हैक कर लिया और खुद को नरेश गुजराल बताकर उनकी कंपनी के एक कर्मचारी को मैसेज भेजे। इन हैकर्स ने कर्मचारी को 4 RTGS ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। पैसे ट्रांसफर होने के बाद कर्मचारी ने गुजराल की बेटी को इस बारे में बताया। बेटी ने अपने पिता को यह बात बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।