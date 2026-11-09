हैदराबाद के राजमिस्त्री ने शेयर बाजार के नाम पर की ठगी, 7,400 लोगों से लूटे 670 करोड़ रुपये

नायक ने साल 2013-14 में राजमिस्त्री का काम छोड़ दिया और शेयर ब्रोकिंग में कदम रखा। 2020 तक उसने अपनी खुद की कंपनियां खड़ी कर लीं।

वह लोगों को जमीन और शेयर, दोनों में निवेश पर बड़े-बड़े मुनाफे का लालच देता था। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस धोखे के बावजूद, अधिकारियों को अब तक केवल 35 लाख रुपये का ही पता चल पाया है। जांचकर्ताओं ने नायक का संबंध तेलंगाना की 45 संपत्तियों से जोड़ा है, जिसमें कोंडापुर का एक शानदार विला भी शामिल है।

यह भी पता चला है कि उसने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।