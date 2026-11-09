हैदराबाद के राजमिस्त्री ने शेयर बाजार के नाम पर की ठगी, 7,400 लोगों से लूटे 670 करोड़ रुपये
हैदराबाद के नानावत भूपाल नायक, जो कभी राजमिस्त्री का काम करते थे, पर 670 करोड़ रुपये के एक बड़े निवेश घोटाले का मुख्य सरगना होने का आरोप है।
इस घोटाले में उन्होंने लगभग 7,400 निवेशकों को आसान मासिक रिटर्न का झांसा देकर अपनी ठगी का शिकार बनाया। नायक ने अपनी कंपनियों 'किसान परिवार लिमिटेड' और 'शेयर्स बाजार प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए बिना किसी जरूरी मंजूरी के भारी-भरकम रकम इकट्ठा की। उन्होंने निवेशकों को ऐसे लुभावने सौदे दिखाए, जिन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल था।
जांच में केवल 35 लाख रुपये का पता चला
नायक ने साल 2013-14 में राजमिस्त्री का काम छोड़ दिया और शेयर ब्रोकिंग में कदम रखा। 2020 तक उसने अपनी खुद की कंपनियां खड़ी कर लीं।
वह लोगों को जमीन और शेयर, दोनों में निवेश पर बड़े-बड़े मुनाफे का लालच देता था। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस धोखे के बावजूद, अधिकारियों को अब तक केवल 35 लाख रुपये का ही पता चल पाया है। जांचकर्ताओं ने नायक का संबंध तेलंगाना की 45 संपत्तियों से जोड़ा है, जिसमें कोंडापुर का एक शानदार विला भी शामिल है।
यह भी पता चला है कि उसने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।