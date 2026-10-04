पूर्व सरपंच की लुधियाना में गोली मारकर हत्या, पंजाब में बढ़ी गैंगवार की चिंता

60 साल के नवतेज सिंह मानेवाल गांव के पूर्व सरपंच थे। लुधियाना में जब वे अपनी कार से घर जा रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल पर आए 2 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 10 गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए। हमले में नवतेज सिंह की मौत हो गई।