उत्तर प्रदेश: शामली में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोहाना की गोली मारकर हत्या
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में शनिवार सुबह 22 साल के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोहाना (जिन्हें मोनू भी कहा जाता था) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहाना खेत के काम के लिए मजदूरों को लेने सुबह ही घर से निकले थे। उनका शव एक नहर के पास गन्ने के खेत में मिला, जहां उन्हें गोली लगी हुई थी।
पुलिस को घटना की सूचना एक आपातकालीन कॉल के जरिए मिली। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने मोहाना के शरीर पर गोली लगने के निशान देखे।
पुलिस का कहना है कि गोलीबारी से पहले झड़प हुई
इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर SP एनपी सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सिंह ने बताया, "शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि गोली लगने से पहले मोहाना की नहर के किनारे किसी से झड़प हुई थी।"
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। हत्या का मकसद अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। मोहाना मूल रूप से बागपत जिले के काकड़पुर गांव के रहने वाले थे।