उत्तर प्रदेश: शामली में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोहाना की गोली मारकर हत्या

इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर SP एनपी सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सिंह ने बताया, "शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि गोली लगने से पहले मोहाना की नहर के किनारे किसी से झड़प हुई थी।"

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। हत्या का मकसद अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। मोहाना मूल रूप से बागपत जिले के काकड़पुर गांव के रहने वाले थे।