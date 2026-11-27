पूर्व CJI बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति पर उठाए सवाल

पूर्व CJI गवई ने जज नियुक्ति पर उठाए सवाल, राष्ट्रपति को लिखा- एक समुदाय को फायदा

लेखन गजेंद्र 04:02 pm Nov 27, 202604:02 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जजों की नियुक्तियों पर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि न्यायिक नियुक्तियों और ट्रांसफर में विविधता, समावेश और योग्यता की अनदेखी करके एक समुदाय को फायदा पहुंजाया जा रहा है। गवई ने राष्ट्रपति मुर्मू से इस मामले में दखल देने की अपील की है और कहा कि इस घटनाक्रम के लिए कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका समेत सभी हितधारकों को सुधार के उपाय करने चाहिए।