वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

यह विवाद तब गरमाया जब मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ। कुछ लोगों का दावा है कि इस दौरान 13 करोड़ से भी ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए।

इस मामले को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए। यहां तक कि ECI अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी जैसे कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया।

इसके बाद, ECI ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष अभियान चलाया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न हो।