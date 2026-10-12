राजस्थान: खनन विवाद में पूर्व भाजपा विधायक की हत्या
राजस्थान के भरतपुर के भोंडा गांव में रविवार रात पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भड़ाना की जान चली गई। उनकी हत्या एक क्रशर प्लांट को दोबारा शुरू करने और उनकी पत्नी से जुड़े एक माइनिंग लीज को लेकर हुए झगड़े में हुई।
गांव वाले प्लांट फिर से खुलने से नाराज थे। आरोप है कि इसी नाराजगी में ग्रामीणों ने बहस के दौरान उन पर लाठियों से हमला कर दिया।
ग्रामीणों ने भड़ाना पर आरोप लगाए, खनन का विरोध जारी
इस इलाके में पिछले दो साल से खनन को लेकर विवाद चल रहा है। स्थानीय लोग भड़ाना पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे गांव की चारागाह जमीन का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे।
कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भी प्लांट दोबारा शुरू करने से लोगों में गुस्सा भड़क गया। इसी गुस्से ने इस जानलेवा झड़प का रूप ले लिया।
पुलिस अब इस मामले में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं, गांव वाले माइनिंग लीज और क्रशर प्लांट का लगातार विरोध कर रहे हैं।