राजस्थान: खनन विवाद में पूर्व भाजपा विधायक की हत्या

इस इलाके में पिछले दो साल से खनन को लेकर विवाद चल रहा है। स्थानीय लोग भड़ाना पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे गांव की चारागाह जमीन का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे।

कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भी प्लांट दोबारा शुरू करने से लोगों में गुस्सा भड़क गया। इसी गुस्से ने इस जानलेवा झड़प का रूप ले लिया।

पुलिस अब इस मामले में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं, गांव वाले माइनिंग लीज और क्रशर प्लांट का लगातार विरोध कर रहे हैं।