असम के पूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद का 63 साल की उम्र में निधन, कैंसर से हारी जंग

अहमद करीमगंज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे। उन्होंने तरुण गोगोई की सरकार में भी कई अहम पद संभाले थे। मुख्यमंत्री सरमा की सरकार को कुछ समय तक समर्थन देने के बाद भी, अहमद पार्टी के निलंबन तक कांग्रेस में ही रहे। मुख्यमंत्री सरमा ने उन्हें 'एक महान इंसान' बताया और कहा कि वे रिश्तों को बहुत महत्व देते थे तथा सभी के प्रति दयालु थे। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह अहमद को अभी भी अपने संगठन का हिस्सा मानती है और उन्हें पूरा सम्मान देगी।