बिहार के किशनगंज में कपल पर हमले का वीडियो वायरल, एक गिरफ्तार
बिहार के किशनगंज से एक परेशान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें तुलसिया हाल्ट रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग एक लड़की और उसके दोस्त पर हमला करते हुए दिख रहे हैं।
वीडियो में हमलावर पूछ रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ क्यों थी।
पुलिस को यह वीडियो 24 सितंबर की देर रात मिला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक SIT बना दी है।
पुलिस ने 5 संदिग्धों के नाम बताए, शहजाद गिरफ्तार
पुलिस ने 5 संदिग्धों के नाम बताए हैं: अफसर, जुबैर खान, मिजान, कामिल और शहजाद। इनमें से अभी तक सिर्फ शहजाद को ही गिरफ्तार किया जा सका है, जबकि बाकी फरार हैं।
पुलिस के हस्तक्षेप से पहले, स्थानीय गाँव के नेताओं ने मामले को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश की थी।
इस घटना के बाद RJD नेताओं ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में बढ़ते उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।