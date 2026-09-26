बिहार के किशनगंज में कपल पर हमले का वीडियो वायरल, एक गिरफ्तार

पुलिस ने 5 संदिग्धों के नाम बताए हैं: अफसर, जुबैर खान, मिजान, कामिल और शहजाद। इनमें से अभी तक सिर्फ शहजाद को ही गिरफ्तार किया जा सका है, जबकि बाकी फरार हैं।

पुलिस के हस्तक्षेप से पहले, स्थानीय गाँव के नेताओं ने मामले को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश की थी।

इस घटना के बाद RJD नेताओं ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में बढ़ते उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।