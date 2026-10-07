गुजरात: कुएं में गिरे शेरनी और शावक, वन विभाग ने यूं बचाया

बाबरकोट गांव में देर रात एक शेरनी को खाली कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया। इसी तरह वीरपुर गांव में भी एक युवा शेरनी शिकार का पीछा करते हुए पानी से भरे कुएं में गिर गई। उसे भी वन अधिकारियों ने जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

वहीं, बोदिदर में दो महीने का एक शावक भी कुएं में गिर गया था। उसे जसधर एनिमल केयर सेंटर में देखभाल के बाद उसी रात उसकी मां से मिला दिया गया।