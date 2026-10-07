गुजरात: कुएं में गिरे शेरनी और शावक, वन विभाग ने यूं बचाया
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मंगलवार को गुजरात के अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में दो शेरनियां और एक शावक अलग-अलग कुओं में गिर गए, जिससे वे संकट में फंस गए।
वन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनका इलाज भी कराया। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि ये वन्यजीव गिर क्षेत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
बाबरकोट, वीरपुर और बोदिदर में शेरनियों का बचाव
बाबरकोट गांव में देर रात एक शेरनी को खाली कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया। इसी तरह वीरपुर गांव में भी एक युवा शेरनी शिकार का पीछा करते हुए पानी से भरे कुएं में गिर गई। उसे भी वन अधिकारियों ने जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
वहीं, बोदिदर में दो महीने का एक शावक भी कुएं में गिर गया था। उसे जसधर एनिमल केयर सेंटर में देखभाल के बाद उसी रात उसकी मां से मिला दिया गया।