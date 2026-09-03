हैदराबाद: महबूबनगर में शख्स की जान लेने वाला तेंदुआ 24 घंटे में दबोचा गया

मंडलीय वन अधिकारी अपूर्व दीक्षित ने बताया कि वे तेजी से कार्रवाई करने में इसलिए कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और वहां मिले पंजों के निशानों का पता लगाया।

डिप्टी रेंज अधिकारी सत्यप्रकाश वर्मा ने पुष्टि की कि ये निशान किसी वयस्क तेंदुए के ही थे। इसके बाद टीम ने पास ही एक पिंजरा लगाया। मौसम खराब होने के बावजूद, वनपाल रविंद्र राव और वन रक्षक कपिल कुमार ने 2 सितंबर तक इस जानवर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और उसे वहां से हटा दिया। तेंदुए की अब पशु चिकित्सक जांच कर रहे हैं। वन्यजीवों से जुड़े तय नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी होता है।