उत्तराखंड के नैनीताल और हिमाचल प्रदेश के सोलन में जंगलों में लगी भीषण आग

उत्तराखंड में नैनीताल और हिमाचल प्रदेश में सोलन के जंगलों में लगी भीषण आग

लेखन गजेंद्र 09:05 am May 27, 202609:05 am

क्या है खबर?

भीषण गर्मी के कारण पहाड़ों पर आग लगने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात को उत्तराखंड के नैनीताल और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के जंगलों में भीषण आग लगी है। नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र के जंगल की आग ने तेज हवाओं की वजह से विकराल रूप ले लिया है और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। स्थानीय लोग, वन विभाग और दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है।