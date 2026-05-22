QUAD विदेश मंत्रियों का दिल्ली में महामंथन: हिंद प्रशांत से वैश्विक शांति तक होंगे बड़े फैसले

कार्यसूची में समुद्री सुरक्षा और शिखर सम्मेलन की तैयारी भी शामिल

यह समूह समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करेगा। साथ ही, वे दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते तनावों पर भी बात करेंगे। यह बैठक इस साल के आखिर में होने वाले एक बड़े क्वाड शिखर सम्मेलन की भी नींव रखेगी, जिसकी मेजबानी भारत ही करेगा।

इस दौरान जयशंकर अपने समकक्षों के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। वहीं, मार्को रुबियो 23 मई को अलग से ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। रुबियो ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में आने वाली बाधाओं के बीच अमेरिका भारत को जितनी भी ऊर्जा चाहिए, उसे मुहैया कराने के लिए तैयार है।