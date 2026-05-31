मणिपुर में तैनात होगी CRPF की कोबरा बटालियन, हिंसा के बीच सरकार का बड़ा फैसला

रिपोर्ट

असम और पश्चिम बंगाल से भेजी जाएगी एक-एक बटालियन- रिपोर्ट

न्यूज18 के मुताबिक, CRPF के औपचारिक प्रस्ताव के बाद गृह मंत्रालय ने तैनाती को मंजूरी दे दी है। असम और पश्चिम बंगाल से एक-एक बटालियन भेजी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, "CRPF के प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच हुई और मणिपुर में कोबरा की 2 बटालियनों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई।" अधिकारियों का कहना है कि राज्य के दूरस्थ और वन क्षेत्रों में चल रही सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए कोबरा की तैनाती को जरूरी माना गया है।