दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1482 घाट तैयार, 16 नवंबर को छुट्टी का ऐलान

दिल्ली 15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा की तैयारी में है। शहर भर में यमुना किनारे समेत कुल 996 जगहों पर 1,482 घाट बनाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, जब परिवार शाम को सूर्य को अर्घ्य देंगे और सुबह उगते सूरज की पूजा करेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर तरफ अस्थायी टेंट और बांस की बैरिकेडिंग लगाई गई है।