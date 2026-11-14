दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1482 घाट तैयार, 16 नवंबर को छुट्टी का ऐलान
लेखन भारत शर्मा
दिल्ली 15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा की तैयारी में है। शहर भर में यमुना किनारे समेत कुल 996 जगहों पर 1,482 घाट बनाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, जब परिवार शाम को सूर्य को अर्घ्य देंगे और सुबह उगते सूरज की पूजा करेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर तरफ अस्थायी टेंट और बांस की बैरिकेडिंग लगाई गई है।
दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान
भीड़ को संभालने के लिए, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। साथ ही, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार टोल टैक्स तक के रास्ते पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पाबंदियां भी लागू रहेंगी। दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है, जिससे सभी लोग भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित इस त्योहार को मनाने में शामिल हो सकें।