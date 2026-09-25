महाराष्ट्र में अब हर थाली पर FDA की नजर, तुकाराम मुंडे की सख्ती से लैब टेस्टिंग की मांग 150 प्रतिशत बढ़ी

इस बढ़ी हुई सख्ती के कारण इक्विनॉक्स लैब्स में महाराष्ट्र के ग्राहकों से जून से अब तक मांग में 150 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कानूनी फर्में भी अब काफी व्यस्त दिख रही हैं, क्योंकि कंपनियां नियमों का अनुपालन करने और अपनी साख बचाने के लिए कानूनी सलाह लेने में जुटी हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से सख्त लेबल लागू करने के लिए समय सीमा मांगी है, जिसके बाद FSSAI भी फूड लेबल्स पर सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में अब कारोबारियों को लैब टेस्ट और स्टाफ की ट्रेनिंग में पहले से कहीं ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, ताकि वे इन नए नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।