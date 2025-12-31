विदेश मंत्री जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात
क्या है खबर?
भारत और पाकिस्तान के लिए कूटनीति के लिहाज से एक दिलचस्प तस्वीर बांगलादेश की राजधानी ढाका से सामने आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों की एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई है।
तस्वीर
बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने साझा कीं तस्वीरें
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दोनों नेताओं की कई तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया।' ये 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात है।
परिचय
कौन हैं अयाज सादिक?
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में PML-N के नेता और स्पीकर सादिक कैप्टन अभिनंदन के पाकिस्तान में पकड़े जाने और उनकी वापसी के वक्त चर्चा में आए थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर टिप्पणी की थी, जिसकी पाकिस्तान में खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था, "डरे हुए कुरैशी ने कहा था कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो भारत हमला कर देगा।"