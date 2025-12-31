विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर से मुलाकात की

विदेश मंत्री जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात

लेखन आबिद खान 05:17 pm Dec 31, 202505:17 pm

क्या है खबर?

भारत और पाकिस्तान के लिए कूटनीति के लिहाज से एक दिलचस्प तस्वीर बांगलादेश की राजधानी ढाका से सामने आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों की एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई है।