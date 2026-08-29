दिल्ली में H1N1 का हमला, 75 प्रतिशत फ्लू मामलों की वजह यही
दिल्ली में इस साल फ्लू के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, और इनमें से करीब 75 प्रतिशत मामलों के पीछे H1N1 वायरस है। साल 2026 में अब तक सामने आए कुल 3,736 मामलों में से 2,729 H1N1 के ही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों ने अब कमर कस ली है।
स्वास्थ्य विभाग रख रहा हालात पर पैनी नजर
हर दिन सामने आ रहे नए फ्लू के ज्यादातर मामले अभी भी H1N1 वायरस के ही हैं। सिर्फ गुरुवार को ही सामने आए 149 नए संक्रमणों में से 125 मामले H1N1 के थे। लोक नायक जैसे अस्पतालों ने फ्लू के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, जिनमें अतिरिक्त बिस्तर और वेंटिलेटर की सुविधा भी दी गई है।
डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को फ्लू का ज्यादा खतरा है, जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या कोई भी जिसे पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत जांच करवानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वे इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं।