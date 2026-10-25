केरलम: एर्नाकुलम में फ्लू के मामले कम हुए, पर डेंगू-लेप्टोस्पायरोसिस से 2 मौतें

डेंगू के मामले काफी ज्यादा हैं, इनकी संख्या 588 है। वहीं, लेप्टोस्पायरोसिस के 31 मरीज मिले हैं और इन बीमारियों की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है।

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन मच्छरों पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (केरल चैप्टर) के रिसर्च सेल के संयोजक, डॉ. राजीव जयदेवन का कहना है कि फ्लू के मामलों में भले ही इम्युनिटी के कारण कमी आती रहे, पर लोगों के आवागमन से छोटे-मोटे उछाल देखने को मिल सकते हैं।

इसी बीच, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कोच्चि शाखा के बाल रोग विशेषज्ञ और सचिव, डॉक्टर जी सत्यजीत नायर ने यह भी चेतावनी दी है कि हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज (HFMD) के मामले भी बढ़े हैं।