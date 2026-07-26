असम बाढ़ में अब तक 66 लोगों की मौत, साढ़े 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम बाढ़ में अब तक 66 लोगों की मौत, साढ़े 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित
असम में बाढ़ की स्थिति में अब सुधार दिख रहा है। कई जिलों में पानी का स्तर घटा है, जिसकी मुख्य वजह कम बारिश है। इसके बावजूद, 6 जिलों में 6.50 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इस मानसून सीजन में अब तक 66 लोगों की जान गई है, जिनमें से 4 मौतें तो पिछले एक ही दिन में हुई हैं। शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां करीब 2.90 लाख लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं।
असम में राहत कैंपों में करीब 19,000 विस्थापित लोगों ने ली शरण
फिलहाल, अधिकारी 274 राहत कैंप और वितरण केंद्र चला रहे हैं। इनमें करीब 19,000 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इन कैंपों में चावल और सरसों का तेल जैसी जरूरी चीजें भी बांटी जा रही हैं। बाढ़ की वजह से 800 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं और बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, पानी का स्तर घट रहा है, फिर भी कुछ नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।