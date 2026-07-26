असम बाढ़ में अब तक 66 लोगों की मौत, साढ़े 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में बाढ़ की स्थिति में अब सुधार दिख रहा है। कई जिलों में पानी का स्तर घटा है, जिसकी मुख्य वजह कम बारिश है। इसके बावजूद, 6 जिलों में 6.50 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इस मानसून सीजन में अब तक 66 लोगों की जान गई है, जिनमें से 4 मौतें तो पिछले एक ही दिन में हुई हैं। शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां करीब 2.90 लाख लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं।