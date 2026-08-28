नेपाल में 450 मौतें, अब बिहार पर मंडरा रहा कोसी का खतरा

26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ में 450 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,000 से ज्यादा लापता हो गए। इसका असर पड़ोसी भारतीय राज्यों पर भी पड़ा है, खासकर बिहार में चिंता बढ़ गई है।

बिहार नेपाल के साथ कई नदियां साझा करता है और मानसून के मौसम में यहां बार-बार बाढ़ का खतरा रहता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चिंता कोसी नदी को लेकर है।

कोसी अपने अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जानी जाती है। याद कीजिए, 2008 में आई बाढ़ ने बिहार के 20 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। इस नदी का परेशानी पैदा करने का एक लंबा इतिहास रहा है।