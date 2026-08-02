केरलम में बाढ़: 320 मिलीमीटर बारिश ने मचाई तबाही, कई जिले जलमग्न

केरलम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कन्नूर के अय्यनकुन्नु में 1 अगस्त को 320 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। पथमथिट्टा, इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम, कोझिकोड और कन्नूर जैसे जिलों के निचले और नदी किनारे वाले इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ जगहों पर लोगों को आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है।