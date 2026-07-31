लुधियाना जलमग्न: भारी बारिश ने खोली अधूरी परियोजनाओं की पोल, जनता का फूटा गुस्सा
गुरुवार को हुई भारी बारिश से लुधियाना में बुरा हाल हो गया। ढोलेवाल चौक और गिल रोड जैसी शहर की मुख्य सडकें जलमग्न हो गईं। जगह-जगह गाड़ियां फंस गईं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। एंबुलेंस को भी निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
इस अव्यवस्था ने लोगों में अधूरे पड़े बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट्स को लेकर गुस्सा फिर से भड़का दिया है। इन प्रोजेक्ट्स से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बाढ़ से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
गुरुदेव चौक पर सड़क धंसने से मुआवजे की मांग
निचले इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया, जिससे वे बेहद परेशान हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि अधिकारियों ने भारी बारिश से पहले बेहतर तैयारियों का भरोसा दिलाया था। इसी बीच, गुरुदेव चौक पर एक सड़क धंस गई। इस हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया और उसकी कार भी उसमें फंस गई।
शहर के नेताओं ने इस घटना के लिए पुराने सीवर पाइपों और खराब सड़क निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। अब जनता नगर निगम से इस पूरी अव्यवस्था के लिए मुआवजे और जवाबदेही की मांग कर रही है।