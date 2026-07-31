लुधियाना जलमग्न: भारी बारिश ने खोली अधूरी परियोजनाओं की पोल, जनता का फूटा गुस्सा

निचले इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया, जिससे वे बेहद परेशान हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि अधिकारियों ने भारी बारिश से पहले बेहतर तैयारियों का भरोसा दिलाया था। इसी बीच, गुरुदेव चौक पर एक सड़क धंस गई। इस हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया और उसकी कार भी उसमें फंस गई।

शहर के नेताओं ने इस घटना के लिए पुराने सीवर पाइपों और खराब सड़क निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। अब जनता नगर निगम से इस पूरी अव्यवस्था के लिए मुआवजे और जवाबदेही की मांग कर रही है।