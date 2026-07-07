महाराष्ट्र में मानसून का क़हर: रायगढ़ में बाढ़-भूस्खलन से 84 घर तबाह, 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया
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महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला इस समय भारी मानसून बारिश की चपेट में है, जिसके चलते वहां भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नदियां उफान पर होने की वजह से 14 गांवों के लगभग 937 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके।
लोणावाला में 625 मिलीमीटर बारिश दर्ज
लोणावाला में पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड 625 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। रायगढ़ में 25 से ज्यादा भूस्खलन हुए हैं, जिनमें 84 घर तबाह हो गए। कई परिवार घायल हुए हैं और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है।