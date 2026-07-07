महाराष्ट्र में मानसून का क़हर: रायगढ़ में बाढ़-भूस्खलन से 84 घर तबाह, 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया देश Jul 07, 2026

महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला इस समय भारी मानसून बारिश की चपेट में है, जिसके चलते वहां भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नदियां उफान पर होने की वजह से 14 गांवों के लगभग 937 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके।