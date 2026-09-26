श्रीकाकुलम में बाढ़ का रौद्र रूप: 30,000 एकड़ खेत डूबे, 12,000 से अधिक लोग हुए बेघर

कई इलाकों में धान के खेत बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। विशाखापट्टनम जैसे पड़ोसी जिलों में भी कई सड़कें पानी में बह गई हैं। स्थानीय अधिकारी लगातार प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विस्थापित लोगों को खाना और रहने की जगह मिल सके। प्रशासन ने कहा है कि नुकसान का ठीक से आकलन करने के बाद किसानों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी।