श्रीकाकुलम में बाढ़ का रौद्र रूप: 30,000 एकड़ खेत डूबे, 12,000 से अधिक लोग हुए बेघर
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आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहां करीब 30,000 एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं और 12,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। कलिंगपत्तनम के पास आए गहरे दबाव के कारण स्थानीय नदियों से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ गए।
धान के खेत तबाह, कई सड़कें बहीं
कई इलाकों में धान के खेत बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। विशाखापट्टनम जैसे पड़ोसी जिलों में भी कई सड़कें पानी में बह गई हैं। स्थानीय अधिकारी लगातार प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विस्थापित लोगों को खाना और रहने की जगह मिल सके। प्रशासन ने कहा है कि नुकसान का ठीक से आकलन करने के बाद किसानों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी।