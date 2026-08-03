असम बाढ़ में इंसानियत का जज्बा, लोगों ने नावों से बचाईं 1,000 जिंदगियां

बचाव दल में शामिल सोहन चौधरी ने बताया कि पानी कितनी तेजी से बढ़ा था। उन्होंने कहा, "पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि हम अपने घर छोड़कर दूसरों को बचाने के लिए निकल पड़े। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे अपने घरों में कितना पानी भर गया था।"

एक अन्य ग्रामीण कन्हैया चौधरी ने बताया कि बाढ़ का पानी जैसे-जैसे बढ़ता गया, उन्होंने परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अपना सारा काम छोड़कर मदद की।