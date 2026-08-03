असम बाढ़ में इंसानियत का जज्बा, लोगों ने नावों से बचाईं 1,000 जिंदगियां
असम के शिवसागर जिले में नेपाली खुटी और आसपास के गांवों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिससे 1,000 से ज्यादा लोग फंस गए। पर ऐसे मुश्किल समय में स्थानीय लोगों ने गजब की एकजुटता दिखाई। कई गांवों के लोग एक साथ आए और नावों की मदद से 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। उन्होंने अपनी जान-माल की परवाह न करते हुए, दूसरों की जान बचाना ज्यादा अहम समझा।
बचाव दल ने बताया कैसे अचानक पानी बढ़ गया
बचाव दल में शामिल सोहन चौधरी ने बताया कि पानी कितनी तेजी से बढ़ा था। उन्होंने कहा, "पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि हम अपने घर छोड़कर दूसरों को बचाने के लिए निकल पड़े। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे अपने घरों में कितना पानी भर गया था।"
एक अन्य ग्रामीण कन्हैया चौधरी ने बताया कि बाढ़ का पानी जैसे-जैसे बढ़ता गया, उन्होंने परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अपना सारा काम छोड़कर मदद की।
असम में बाढ़ से 1.36 लाख लोग प्रभावित
असम में आई इस बाढ़ ने 5 जिलों के 335 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे 1.36 लाखलोग और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित हुई है। शिवसागर में बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।