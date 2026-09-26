झारखंड में बाढ़: रांची-जमशेदपुर में स्कूल बंद, नदियां खतरे के निशान से ऊपर
23 सितंबर से लगातार हो रही बारिश ने झारखंड में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इसी वजह से रांची और जमशेदपुर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है।
स्वर्णरेखा और खरकई जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
अधिकारियों ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारों से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। कई जिलों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिस कारण आवाजाही पर भी बुरा असर पड़ा है।
हालांकि, इस जोरदार बारिश से झारखंड में बारिश की कमी अब सिर्फ 3 प्रतिशत रह गई है, फिर भी पाकुड़ जैसे कुछ इलाकों में अभी भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि मौजूदा कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के साथ ही हालात जल्द ही बेहतर होंगे। इसके बावजूद, सभी लोगों को सुरक्षा से जुड़ी सलाहों का पालन करते रहने को कहा गया है।