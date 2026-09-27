छत्तीसगढ़ में जल प्रलय: 5,000 से ज्यादा बेघर, बस्तर से रायपुर तक बचाव अभियान जारी
छत्तीसगढ़ में आई भारी बाढ़ ने 5,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया है और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। ऊपरी इलाकों से लगातार पानी की आवक और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और भी बिगड गए हैं।
खासकर बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में, जहां नदियां उफान पर हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने 43 राहत शिविर खोले हैं और निचले इलाकों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है।
बस्तर में बचाव अभियान, रायपुर में लोगों को बाहर निकालना जारी
सिर्फ बस्तर में ही 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जिसमें डोंगघाट से 16 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। वहीं, धमतरी जिले में अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है।
बाढ़ में फंसे कई हाईवे पर गाड़ियां अटकी हुई हैं, लेकिन बचाव दल लगातार दिन-रात काम कर रहा है ताकि सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। इसी बीच, रायपुर में भी लगभग 2,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारी लगातार लोगों को जरूरी सामान और हर तरह की सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं।