बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, कई इलाकों में आई बाढ़

पुनपुन नदी पर एक तटबंध टूटने से स्थिति और खराब हो गई है। अरवल जिले में कई गांव पानी में डूब गए हैं और सड़कें कट गई हैं। मुंगेर और बक्सर में बचाव दल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना और आसपास के इलाकों का अपना तय हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री से बात की और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना और गया समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सभी लोग आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहने लगे हैं।