बिहार में बाढ़ का विकराल रूप: रिकॉर्ड बारिश से 34 लाख लोग प्रभावित

बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 37 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) टीमों को लगाया गया है। इन टीमों के पास बचाव अभियान चलाने के लिए कुल 1,832 नावें उपलब्ध हैं। प्रशासन ने लोगों की सहूलियत के लिए 432 सामुदायिक रसोईघर और कई राहत शिविर बनाए हैं। इन शिविरों में लोगों को भोजन, रहने की जगह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। संकटग्रस्त परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने 22,900 सूखे राशन के पैकेट और करीब 1.29 लाख पॉलिथीन शीट भी बांटी हैं।