बिहार में बाढ़ का विकराल रूप: रिकॉर्ड बारिश से 34 लाख लोग प्रभावित
इस सितंबर महीने में सामान्य से 31 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई, जिसने बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इसकी वजह से पटना और भागलपुर सहित 13 जिलों के 34 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। सुल्तानगंज में गंगा नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कई और नदियों में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते 13 जिलों की 480 ग्राम पंचायतें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं।
बचाव के लिए SDRF और NDRF की 1,832 नावें तैनात
बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 37 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) टीमों को लगाया गया है। इन टीमों के पास बचाव अभियान चलाने के लिए कुल 1,832 नावें उपलब्ध हैं। प्रशासन ने लोगों की सहूलियत के लिए 432 सामुदायिक रसोईघर और कई राहत शिविर बनाए हैं। इन शिविरों में लोगों को भोजन, रहने की जगह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। संकटग्रस्त परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने 22,900 सूखे राशन के पैकेट और करीब 1.29 लाख पॉलिथीन शीट भी बांटी हैं।