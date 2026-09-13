बिहार में बाढ़ का कहर: 15 लोगों में 48 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

बिहार में आई बाढ़ ने 15 जिलों के 48 लाख सेज्यादा लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से दीघा और भागलपुर जैसे कई इलाकों में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अच्छी बात यह है कि अब धीरे-धीरे बाढ़ का पानी घटने लगा है, लेकिन कुछ इलाके अब भी खतरे में हैं। इस महीने हुई सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए सावधानी अब भी जरूरी है।