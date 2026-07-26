असम में बाढ़ का रौद्र रूप: 66 की मौत, 6.5 लाख प्रभावित

असम में इस वक्त बाढ़ की वजह से बहुत मुश्किल हालात हैं। 2026 में अब तक इस बाढ़ ने 66 लोगों की जान ले ली है, जिसमें एक ही दिन में 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि, प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है, जो 7 लाख से ज्यादा थी, वह घटकर अब करीब 6.5 लाख हो गई है। बाढ़ का यह असर 6 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत से घर और खेत पानी में डूब गए हैं। राज्य की आपदा टीम लगातार बचाव का काम कर रही है।