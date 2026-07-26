असम में बाढ़ का रौद्र रूप: 66 की मौत, 6.5 लाख प्रभावित
असम में इस वक्त बाढ़ की वजह से बहुत मुश्किल हालात हैं। 2026 में अब तक इस बाढ़ ने 66 लोगों की जान ले ली है, जिसमें एक ही दिन में 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि, प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है, जो 7 लाख से ज्यादा थी, वह घटकर अब करीब 6.5 लाख हो गई है। बाढ़ का यह असर 6 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत से घर और खेत पानी में डूब गए हैं। राज्य की आपदा टीम लगातार बचाव का काम कर रही है।
शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित
शिवसागर जिला सबसे ज्यादा जूझ रहा है, जहां करीब 2.9 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चारदीयो और जोरहाट भी बुरी तरह प्रभावित हैं, इन दोनों जिलों को मिलाकर 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। पूरे असम में 800 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं।
करीब 35,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। जो लोग अपने घर छोड़कर आए हैं, उनकी मदद के लिए प्रशासन ने 274 रिलीफ कैंप और राहत वितरण केंद्र खोले हैं। इनमें अभी 18,900 से ज्यादा लोग रह रहे हैं।