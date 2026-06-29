अरुणाचल में बाढ़ से हाहाकार: 9 लापता, वायुसेना संभालेगी मोर्चा
अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में भारी बारिश और अचानक बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई है, जिसमें 9 लोग लापता हो गए हैं। बचाव अभियान के दौरान, 7 बचावकर्मी और 3 स्थानीय लोगों को ले जा रही एक नाव तेज बहाव में बह गई। प्रशासन फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए नावों और यहां तक कि हाथियों का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं भारतीय वायु सेना (IAF) मंगलवार से हेलीकॉप्टरों के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल होगी।
ईस्ट सियांग में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त
बाढ़ की वजह से ईस्ट सियांग जिले की पासीघाट-पांगिन और मारियांग-यिंगकियॉन्ग जैसी कई मुख्य सड़कें बह गई हैं, जिससे यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया है। बाढ़ के पानी ने लेतोंग ब्रिज जैसे पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे स्थानीय संपर्क टूट गए हैं। अधिकारी सभी से अपील कर रहे हैं कि वे गैर-जरूरी सफर से बचें, खासकर रात में या लैंडस्लाइड वाले इलाकों में। इमरजेंसी टीमें रास्ते साफ करने के लिए बिना रुके काम कर रही हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से काम की रफ्तार धीमी हो गई है।