उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, 16,000 से ज्यादा लोग निकाले गए; दिल्ली-हरियाणा के लिए भी IMD का अलर्ट

IMD के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर तक बड़े इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके बाद, 6 और 7 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश जारी रहने का अनुमान है।

वहीं, मध्य प्रदेश में 8 सितंबर तक तेज बारिश का अनुमान है, खासकर इसके पूर्वी हिस्सों में।

दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते इन इलाकों के लिए भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां के लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित रहें और लगातार ताजा हालात पर नजर बनाए रखें।