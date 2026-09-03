उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, 16,000 से ज्यादा लोग निकाले गए; दिल्ली-हरियाणा के लिए भी IMD का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण बड़े इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से 16,784 लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकालना पड़ा है।
राज्य के 35 में से 23 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हैं, और कई गांव पूरी तरह से संपर्क से कट गए हैं।
नदियां लगातार उफान पर हैं, जिससे कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगे और बारिश होने की चेतावनी जारी की है।
दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के लिए बाढ़ की चेतावनी
IMD के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर तक बड़े इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके बाद, 6 और 7 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश जारी रहने का अनुमान है।
वहीं, मध्य प्रदेश में 8 सितंबर तक तेज बारिश का अनुमान है, खासकर इसके पूर्वी हिस्सों में।
दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते इन इलाकों के लिए भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां के लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित रहें और लगातार ताजा हालात पर नजर बनाए रखें।