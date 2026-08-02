असम बाढ़: राहत की उम्मीद के बावजूद 7 जिलों में तबाही का मंजर, अब तक हुई 82 मौतें
असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ी राहत मिली है। अब प्रभावित लोगों की संख्या 1.92 लाख से घटकर 1.78 लाख हो गई है। खुशी की बात है कि मरने वालों की संख्या 82 पर स्थिर बनी हुई है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसके बावजूद बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है।
चारिदोई में सबसे अधिक 75,000 लोग प्रभावित
7 जिलों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, इनमें चारिदोई और शिवसागर जैसे जिले भी शामिल हैं। इन इलाकों में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चारिदोई है, जहां 75,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 15,000 विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जबकि कई अन्य केंद्रों पर भी हजारों जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जा रही है।
15,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि बर्बाद
बाढ़ की वजह से 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि तबाह हो गई है। साथ ही, 8,300 से अधिक जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सड़कें, पुल, मकान और स्कूल जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं भी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। असम अभी भी इस प्राकृतिक आपदा के बाद की चुनौतियों से लगातार जूझ रहा है।