असम बाढ़: राहत की उम्मीद के बावजूद 7 जिलों में तबाही का मंजर, अब तक हुई 82 मौतें

7 जिलों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, इनमें चारिदोई और शिवसागर जैसे जिले भी शामिल हैं। इन इलाकों में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चारिदोई है, जहां 75,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 15,000 विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जबकि कई अन्य केंद्रों पर भी हजारों जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जा रही है।