बिहार में दशहरे के जश्न पर ग्रहण, पानी लेने गए 16 ने गंवाई जान

इन दुखद घटनाओं के बावजूद, पूरे राज्य में दशहरा का उत्साह अभी भी बना हुआ है। जगह-जगह बांस के पंडाल सजे हैं और चारों ओर जगमगाती रोशनी देखी जा सकती है।

सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

इसी बीच एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पश्चिम चंपारण में पानी लेने गए 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना त्योहारों के इस मौसम में सभी को और अधिक सावधानी बरतने की याद दिलाती है।