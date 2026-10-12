बिहार में दशहरे के जश्न पर ग्रहण, पानी लेने गए 16 ने गंवाई जान
इस साल बिहार में दशहरा का त्योहार शुरू होने से पहले ही दुखद मोड़ ले चुका है। कलश स्थापना के लिए पवित्र जल लेने नदियों में गए कम से कम 16 लोग डूब गए।
हाल ही में आई बाढ़ के कारण नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के आस-पास के इलाकों में।
अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
उत्सव जारी, पश्चिम चंपारण में दो बच्चों की करंट लगने से मौत
इन दुखद घटनाओं के बावजूद, पूरे राज्य में दशहरा का उत्साह अभी भी बना हुआ है। जगह-जगह बांस के पंडाल सजे हैं और चारों ओर जगमगाती रोशनी देखी जा सकती है।
सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
इसी बीच एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पश्चिम चंपारण में पानी लेने गए 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना त्योहारों के इस मौसम में सभी को और अधिक सावधानी बरतने की याद दिलाती है।