नेपाल बाढ़: 3 शव बहकर उत्तर प्रदेश आए, क्या देर से मिले अलर्ट ने लीं सैकड़ों जानें?

बाढ़ की चेतावनियां देर से मिलीं, जिसकी वजह से लोगों को बचाव के लिए बहुत कम समय मिल पाया। जलविज्ञानी सौहार्द जोशी ने बताया कि अगर तिब्बत से पहले ही चेतावनी मिल जाती, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं।

जब तक SMS अलर्ट भेजे गए, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। चितवन जिले में 132 शव बरामद हुए, जो किसी भी जिले से सबसे ज्यादा थे। बाढ़ अपने साथ मलबा और कुछ शवों को भारत की गंडक नदी में भी बहा ले गई। नेपाल से बहे 3 शव उत्तर प्रदेश में मिले।