नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गडकरी का 'कबूलनामा', गड्ढे और धंसाव के बाद ठेकेदारों पर गिरेगी गाज
जिस दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का खूब प्रचार किया गया था, वह अप्रैल 2026 में खुलने के तुरंत बाद ही मुश्किलों में घिर गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि एक्सप्रेसवे पर 2 गड्ढे मिले थे, जिन्हें ठेकेदार ने अपने रखरखाव के काम के तहत ठीक कर दिया है। दरअसल, शामली के पास सड़क में हुए नुकसान के वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से देहरादून तक का सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा करने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद आई इन दिक्कतों ने परियोजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गोगवन जलालपुर की सड़क धंसी, NHAI ने की अस्थायी मरम्मत
शामली में गोगवन जलालपुर के पास 1 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया। जमीन विवादों के चलते जल निकासी (ड्रेनेज) का काम अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फिलहाल वहां अस्थायी मरम्मत कर दी है, और अब स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह घटिया निर्माण को लेकर सख्त कदम उठा रही है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान देश भर में ऐसी 103 एजेंसियों, ठेकेदारों और कंपनियों पर या तो जुर्माना लगाया गया है या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।