नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गडकरी का 'कबूलनामा', गड्ढे और धंसाव के बाद ठेकेदारों पर गिरेगी गाज

शामली में गोगवन जलालपुर के पास 1 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया। जमीन विवादों के चलते जल निकासी (ड्रेनेज) का काम अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फिलहाल वहां अस्थायी मरम्मत कर दी है, और अब स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह घटिया निर्माण को लेकर सख्त कदम उठा रही है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान देश भर में ऐसी 103 एजेंसियों, ठेकेदारों और कंपनियों पर या तो जुर्माना लगाया गया है या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।