हिमाचल में 5 ट्रैकर लापता: बर्फबारी और संचार ठप, बचाव दल को भारी चुनौती

बचाव दल को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। धौलाधार रेंज पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हालात बिगड गए हैं।

साथ ही, इलाके में संचार भी बेहद कमजोर है, यहां तक कि सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। स्थानीय चरवाहों ने मौसम खराब होने से ठीक पहले आखिरी बार इस ग्रुप को देखा था। इन चुनौतियों के बावजूद, भरमौर और बैजनाथ से टीमें मिलकर लापता ट्रैकरों की तलाश कर रही हैं।