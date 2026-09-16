राजस्थान: 2 सड़क हादसों में 5 की मौत, 195 की गति से दौड़ रही थी गाड़ी

राजस्थान में दो अलग-अलग हाईवे पर हुए हादसों में कुल 5 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा आज सुबह जयपुर-फलोदी मेगा हाईवे पर हुआ। मिठड़ी के पास एक डंपर और कार की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। कार में झुंझुनू से बताए जा रहे 4 लोग सवार थे। इस हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, दूसरे हादसे में जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर राजाराम जाट की SUV एक डंपर से टकरा गई। इस टक्कर में राजाराम जाट ने दम तोड़ दिया।