मणिपुर के कांगपोकपी में गोलीबारी: 5 नागाओं की मौत पर हड़कंप, हमलावर फरार

प्रशासन ने सभी पीड़ितों की पहचान कर ली है, लेकिन हमलावरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री यूम्नाम खेमचंद सिंह ने घटना के बाद एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध हथियारों पर भी लगाम कसी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी रखने के साथ-साथ इलाके में शांति बहाल करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।