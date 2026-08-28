मणिपुर के कांगपोकपी में गोलीबारी: 5 नागाओं की मौत पर हड़कंप, हमलावर फरार
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार सुबह एक दुखद घटना हुई। इस गोलीबारी में नागा समुदाय के 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। यह गोलीबारी सुबह करीब 8:30 बजे IT रोड पर हुई, जो स्थानीय लोगों के लिए एक अहम रास्ता है।
इस घटना के विरोध में, नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन ने सेनापति जिला मुख्यालय में दुकानें और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया है।
मणिपुर प्रशासन ने पीड़ितों की पहचान की, हमलावर अज्ञात
प्रशासन ने सभी पीड़ितों की पहचान कर ली है, लेकिन हमलावरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री यूम्नाम खेमचंद सिंह ने घटना के बाद एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध हथियारों पर भी लगाम कसी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी रखने के साथ-साथ इलाके में शांति बहाल करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।