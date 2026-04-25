उत्तर प्रदेश: मऊ में गम में बदली खुशी, शादी से लौट रहे 5 लोगों की हादसे में मौत देश Apr 25, 2026

मऊ के गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जो एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। विनय श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ एक शादी से घर लौट रहे थे, तभी उनकी SUV कुसुम्हा बशारतपुर के पास एक ट्रेलर से टकरा गई। आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी के ड्राइवर पुरुषोत्तम को नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से उसने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और यह भीषण हादसा हो गया।