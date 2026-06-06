इन 5 राज्यों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत भत्ते में हुई बंपर बढ़ोतरी

4 राज्यों में 2 प्रतिशत DA की बढ़ोतरी

असम सरकार ने 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2 प्रतिशत DA बढ़ाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और ओडिशा ने भी मई में इसी तरह 2 प्रतिशत DA बढ़ाया है। वहीं, बिहार में छठे वेतन आयोग के तहत 5 प्रतिशत, 5वें वेतन आयोग के तहत 9 प्रतिशत और 7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। अरुणाचल प्रदेश ने भी एक लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2 प्रतिशत DA बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही जनवरी से अप्रैल तक के बकाया के तौर पर करीब 33.51 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे।